Впервые смоделировано эхо столкновения черных дыр

Когда две черные дыры сталкиваются, они не просто сливаются в один объект — они создают гравитационные волны, колебания пространства-времени, которые можно сравнить с ударом колокола, разлетающимся по всей Вселенной. Но ученые давно подозревали, что за этим первичным «звуком» следует слабое второе эхо — медленный гул, который пространство-время издает, когда пытается вернуться в исходное состояние.

До сих пор его никто не наблюдал в реальности, лишь предсказывал теоретически.

Моделирование хвостов

Международная команда исследователей впервые смогла детально смоделировать это «эхо» — так называемые хвосты гравитационных волн позднего периода.

«До настоящего времени мы видели хвосты только в упрощенных моделях, где учитывались отдельные частоты. В наших симуляциях с полным численным решением уравнений общей теории относительности они отчетливо проявились», — говорит Лео Стейн, доцент Университета Миссисипи.

Проект включал 20 ученых, среди которых Марина Де Амичис из Института теоретической физики «Периметр». Их работа опубликована в Physical Review Letters.

Что такое хвост гравитационной волны?

Представьте, что вы бросаете камень в воду. Первые волны разбегаются быстро, но затем появляются слабые круги, уходящие далеко за основное колебание. В случае черных дыр первичная гравитационная волна — это удар колокола, а хвост — это долгий «стон» пространства-времени, низкочастотный и почти непрерывный.

«Первоначальные колебания рассеиваются за секунды, а хвост может длиться намного дольше. Он содержит информацию не только о черных дырах, но и о структуре пространства вокруг них», — объясняет Де Амичис.

Почему такие хвосты трудно заметить

Низкочастотные сигналы легко искажаются и накладываются друг на друга. Чтобы увидеть хвосты в симуляциях, исследователи моделировали почти прямое, лобовое столкновение черных дыр — редкий сценарий, позволяющий «усилить» хвосты.

«Это как на музыкальной репетиции: если все играют тихо, отдельные инструменты слышны плохо. Если включить громкость, можно разобрать каждый звук», — поясняет Стейн. «Хвосты дают уникальную информацию о том, как устроена Вселенная на больших масштабах», — добавляет Де Амичис.

Такие симуляции помогают понять, как пространство-время реагирует на сильнейшее искажение и возвращается в равновесие.

Связь с теорией Эйнштейна

Кроме того, хвосты подтверждают общую теорию относительности.

«В плоском пространстве-времени таких хвостов не бывает. Они появляются только там, где пространство может искривляться, как предсказывал Эйнштейн», — говорит Стейн.

Гравитационные волны впервые предсказаны в 1915 году и зарегистрированы только в 2015-м с помощью детекторов LIGO и Virgo. Хвосты позволяют исследователям анализировать не только сами черные дыры, но и среду вокруг них — плотность газа, движение материи, даже остатки звезд.

Практическое значение

Изучение хвостов помогает лучше понимать эволюцию черных дыр, их влияние на галактики и структуру пространства-времени.

«Теперь мы можем добавлять в модели орбитальные движения, смотреть, как хвосты ведут себя при более реалистичных сценариях», — отмечает Де Амичис.

Хвосты также дают возможность косвенно оценивать скорость и направление движения объекта после слияния, что важно для понимания взаимодействия черных дыр с окружающей средой.

Таким образом, новые симуляции не только демонстрируют редкий эффект, но и открывают окно для изучения Вселенной в мельчайших деталях. Хвосты, как тихий «голос» пространства-времени, дополняют данные первичных гравитационных волн и помогают построить полную картину того, что происходит в экстремальных условиях черных дыр.