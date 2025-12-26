Огромное количество сервисов завязано на Google. У многих граждан там хранится информация, поэтому у государства нет задачи все заблокировать и сделать жизнь россиян сложнее, заявил Москве 24 зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Но с точки зрения крупного бизнеса, тем более, если речь идет об энергетической инфраструктуре и производствах, государство жестко пресекает попытки остаться на сторонних сервисах и делает все, чтобы крупные компании и корпорации максимально быстро переходили на российские продукты", – подчеркнул он.

По словам парламентария, отечественные сервисы более безопасны, поскольку информация хранится внутри страны. При этом, как отметил депутат, не всегда возможно отказаться от иностранных сервисов, например, у некоторых с ними связано оборудование, у других – крупные программные корпоративные продукты.

"Несмотря на это, на российские сервисы переходят, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Надеюсь, процесс импортозамещения пойдет еще активнее", – добавил Свинцов.

Ранее компания Google добавила возможность менять адрес электронной почты в учетных записях. Такая функция стала доступна тем, чей адрес заканчивается на @gmail.com. Пользователи смогут в любой момент вернуться к старой почте, но создать новый адрес аккаунта можно будет только через 12 месяцев.

В свою очередь, первый замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин порекомендовал россиянам не менять адрес своей электронной почты внутри контура Google Mail (Gmail), а перейти на российские почтовые сервисы.