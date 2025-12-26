В Иудейской пустыне нашли мастерскую христианских сувениров VI века

Археологи обнаружили в труднодоступном районе Гиркании редкую известняковую форму, использовавшуюся более 1400 лет назад для изготовления небольших сосудов — ампул, которые паломники брали с собой из Святой Земли. Об этом впервые сообщила газета Times of Israel.

Находка показывает, как масштабно было христианское паломничество в византийскую эпоху и что в регионе действовали мастерские, снабжавшие паломников сувенирами.

Особенности артефакта

Форма состоит из двух частей и предназначалась для отливки ампул, украшенных крестом и греческой надписью, переводимой как «Благословение Господне из святых мест». Такие сосуды могли содержать масло, воду или землю, связанные со священными точками, и перевозились паломниками по всему Средиземноморью. Археологи датируют находку VI–VII веками, временем расцвета монастырей и христианских общин в Иудейской пустыне. Похожие ампулы обнаружены в Северной Италии, что подтверждает широкую сеть религиозной торговли.

Гиркания расположена к востоку от Иерусалима, на плато Иудейской пустыни. Изначально это была крепость династии Хасмонеев, позже перестроенная Иродом Великим. После упадка в V веке н.э. здесь возник монастырь, связанный с преподобным Саввой. Изоляция пустыни способствовала духовной жизни монахов, а близость к Иерусалиму и Мертвому морю поддерживала связь с торговыми и паломническими маршрутами.

Как паломники проносили доход

Доктор Орен Гутфельд и Михал Хабер отмечают, что форма для ампул свидетельствует о процветавшей ремесленной индустрии. Ампулы были не просто сувенирами, а символами веры, которые паломники покупали домой. Монастыри функционировали как духовные центры и экономические узлы: паломники приобретали еду, жилье, рукописи и сувениры, проходя через Иерусалим, Вифлеем и монастыри, такие как Мар-Саба и Гиркания. Производство ампул могло вестись как местными ремесленниками, так и приезжими торговцами, при этом мастерские действовали параллельно с монашескими общинами.

Ампулы, найденные в Гиркании, объясняют, почему подобные предметы встречаются в Европе и на Ближнем Востоке. Паломники распространяли художественные мотивы, надписи и религиозные обряды, отражавшие священную географию. Археологическая команда также обнаружила золотые монеты, кольцо, фрагменты надписей и крышку каменного реликвария. Совокупность находок помогает восстановить повседневную жизнь монастыря и взаимодействие с паломниками.

«Все находки сейчас находятся на стадии консервации и анализа, — говорит команда археологов, — но уже видно, насколько важен этот регион для понимания византийской монашеской жизни».

Иудейская пустыня сохраняет историческое значение: ее горы, каньоны и древние пути продолжают привлекать исследователей и туристов.