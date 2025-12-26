Asus может начать выпускать собственную оперативную память

Asus рассматривает возможность запуска собственного производства оперативной памяти на фоне усиливающегося дефицита компонентов на мировом рынке. Об этом сообщает WCCFTech со ссылкой на издание Sakhtafzarmag, ранее публиковавшее достоверную информацию о планах Intel и AMD.

По данным журналистов, Asus может начать развертывание производственных линий к концу второго квартала 2026 года — в случае если ситуация с поставками и ценами на оперативную память не стабилизируется. Инициатива направлена прежде всего на обеспечение собственных линеек ПК и ноутбуков, которые в условиях дефицита оказываются наиболее уязвимыми.

Несмотря на наличие технологических и финансовых ресурсов, выход на рынок памяти станет для компании серьезным вызовом. Отмечается, что даже для одного из крупнейших производителей ПК это будет масштабный и капиталоемкий проект. Приоритетом на первом этапе станет не коммерческое расширение, а обеспечение устойчивости собственного производства в условиях кризиса поставок.

Ситуацию усугубляет рост спроса на чипы, связанный с развитием инфраструктуры для искусственного интеллекта. По прогнозу Counterpoint Research, к середине 2026 года цены на оперативную память могут увеличиться на 50%. Производители полупроводников перераспределяют мощности в пользу более технологичных и маржинальных решений, что приводит к дефициту массовых компонентов.