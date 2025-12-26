Представлены мощные и дешевые игровые смартфоны Honor WIN

В Китае состоялась презентация новых смартфонов Honor WIN и Honor WIN RT, которые стали идейными наследниками GT-серии и позиционируются как доступные флагманы с акцентом на производительность, автономность и игровые возможности.

Ключевой особенностью обеих моделей стали аккумуляторы емкостью 10 000 мАч — показатель, который ранее был характерен преимущественно для защищенных устройств или пауэрбанков. За производительность отвечают флагманские чипы Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Honor WIN и прошлогодний Snapdragon 8 Elite у версии WIN RT. Для охлаждения компонентов используется активная система с турбиной, встроенной в модуль камер. Производитель заявляет скорость вращения до 25 000 оборотов в минуту при уровне шума не выше 25 дБ.

Смартфоны 6,83-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеями с разрешением 2800х1272 пикселей и частотой обновления 185 Гц.

Камеры также соответствуют флагманскому уровню. Honor WIN получил основной 50-мегапиксельный модуль, телеобъектив на 50 Мп с трехкратным зумом и ультраширокоугольный на 12 Мп. У WIN RT конфигурация лишена телеобъектива.

Смартфон также оснащен выделенной кнопкой для работы с ИИ-ассистентом YOYO, линейным вибромотором 0809H, симметричными стереодинамиками, NFC и защищенным по стандартам IP68/69/69K корпусом.

Honor WIN RT стартует с отметки 2699 юаней (около 29,9 тыс. руб.), тогда как модель Honor WIN предлагается от 3999 юаней (около 44,3 тыс. руб.).