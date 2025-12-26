В России обнаружили костяные «коньки» античной эпохи

Ученые Лаборатории археологической технологии Института истории материальной культуры РАН нашли и идентифицировали на античном памятнике в Краснодарском крае салазки, сделанные из кости лошади.

© Пресс-служба ИИМК РАН

Предполагается, что в античности люди могли пересекать на таких "коньках" Керченский пролив, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Уникальной находкой, сделанной на материалах Ястребовского-Бережного памятника, стали обработанные кости лошадей. На их поверхности зафиксированы характерные следы интенсивного и целенаправленного износа, которые позволили исследователям интерпретировать эти предметы как приспособления для передвижения по льду - своеобразные "салазки" или "коньки". Для их изготовления выбирали прочные кости крупных животных (лошадей или крупного рогатого скота), способные выдержать вес человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что географический контекст находки указывает на ее практическое назначение. В античности, из-за более высокого уровня воды в Черном море чем сегодня, памятники располагались не столь далеко от побережья Керченского пролива, который в зимний период замерзал. Костяные полозья позволяли жителям античных поселений быстро и эффективно добираться до противоположного берега. Такая практика была связанна с торговлей, сообщением и хозяйственными нуждами.

Как сообщили в пресс-службе, в 2024 году сотрудники ИИМК РАН проводили масштабные спасательные работы на нескольких объектах в Темрюкском районе, оказавшихся на трассе нового топливопровода. Эти памятники относятся к периоду от античности до средневековья и являются ценным источником информации о жизни, хозяйстве и культурных практиках населения Тамани, где в те времена располагалось Боспорское царство. Изучение комплекса памятников позволяет не просто описать единичную находку, а восстановить целостную картину адаптации древних сообществ к природным условиям региона. Работы ученых показали, что население Таманского полуострова не только успешно занималось скотоводством и ремеслами, но и остроумно приспосабливалось к сезонным особенностям климата.

В учреждении отметили, что "салазки" - один пример высокоразвитого косторезного ремесла, характерного для населения региона. Как показало изучение более 2 тыс. костных остатков, древние мастера утилитарно использовали практически все части скелета домашних животных. Среди животных, чьи кости нашли археологи: коровы, овцы, козы, лошади, свиньи и уже не обитающие на этой территории сегодня косули. Из костей изготавливали иглы, проколки, накладки на ножны и рукояти, украшения, наконечники стрел и другое.