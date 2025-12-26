В «Яндексе» заявили о буме ИИ‑агентов в 2025 году

В 2025 году случился бум ИИ‑агентов, которые автономно планируют задачи, выполняют цепочки действий и интегрируются с внешними системами, говорится в обзоре Yandex Cloud, который изучил "Агент будущего". Актуально это и для российского корпоративного рынка.

© Российская Газета

Например, OpenAI представила ChatGPT Agent для автоматизации рутинных задач, Google выпустил Antigravity для создания кода с фокусом на агентную разработку, а "Яндекс" - нейроюриста, который ускоряет работу с договорами, а также поиск и анализ информации. В последнем случае ответ, как говорят в компании, учитывает законодательство, судебную практику и разъяснения минтруда, а также подкреплен ссылками на материалы в системе "Гарант". Есть также нейроаналитик, который позволяет быстро делать выводы и строить графики. Им пользуются уже более 1,5 тыс. компаний, например, "Магнит", Lamoda и "Петрович".

Тренд на создание ИИ-агентов отразился на российском корпоративном рынке: в феврале появилась такая платформа для создания и внедрения ИИ‑агентов без глубоких технических знаний. Число клиентов достигло 40 тыс., а используют они более 200 агентских решений, отмечается в обзоре Yandex Cloud.

Например, "Лемана ПРО" снизила стоимость написания карточки товара на сайте более чем на 95%. Сейчас описание появляется в день загрузки данных от поставщика, хотя ранее это могло занимать две недели и более и зависело от работы подрядчика.

Классификация ИИ-агентов:

Простые рефлекторные агенты действуют только на основе текущего восприятия, игнорируя историю.

Модельно‑ориентированные агенты поддерживают внутреннюю модель мира, отслеживая изменения в среде.

Целеориентированные агенты обладают информацией о цели и планируют последовательность действий для её достижения.

Полезностно‑ориентированные агенты используются для выбора оптимального способа достижения цели.

Обучающиеся агенты способны модифицировать свое поведение и улучшать производительность на основе прошлого опыта.

Есть и пример Московского метрополитена, ИИ‑помощник которого помогает построить маршрут, узнать расписание и получить информацию о работе транспорта. Он обрабатывает более 585 тыс. запросов ежемесячно. В результате внедрения технологии количество письменных обращений в транспортный комплекс сократилось на 35%.

В Яндексе также рассказали о российском производителе гаджетов AIMOTO, который выпустил детские умные часы BuddyGPT, которые помогают с домашними заданиями, тренируют логику и рассказывают познавательные истории.

Развитие мультиагентности (среды, в которой несколько агентов взаимодействуют друг с другом для решения задачи, - прим. "Агент будущего") и углубление MCP‑экосистемы (стандарта интеграции ИИ‑агентов с внешними системами, - прим. "Агент будущего") сделают агентов еще более автономными, прогнозируют в Yandex Cloud. Anthropic представила MCP (Model context protocol, - прим. "РГ") в конце 2024 года, а весной 2025 его приняли крупные международные игроки - OpenAI, Google DeepMind, Google Cloud, Microsoft и AWS. Yandex AI Studio также получила поддержку MCP, что дало доступ к интеграции с amoCRM и "Контур.Фокус".

Следующий этап - проактивный мониторинг: системы будут сами обнаруживать аномалии, прогнозировать проблемы и предлагать решения до того, как бизнес задаст вопрос, говорят в Яндексе.