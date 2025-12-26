В мессенджере Max удалили более миллиона вредоносных файлов

Мессенджер Max заблокировал более 700 тысяч подозрительных аккаунтов в 2025 году благодаря сотрудничеству с российскими специалистами по кибербезопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Центра безопасности соцсети, также были удалены более одного миллиона вредоносных файлов. Совместно с правоохранительными органами компания помогла защитить свыше 100 человек от мошенников, при этом сотрудники МВД задержали как минимум 40 злоумышленников. Общая сумма сбережённых россиянами средств превысила 300 миллионов рублей. Пользователи направили примерно 600 тысяч жалоб через встроенную кнопку «Пожаловаться».

Кроме того, 22 декабря крупные операторы заключили с Max соглашение о создании единого подхода к уведомлениям и повышению кибербезопасности. В мессенджере отметили, что это позволит повысить прозрачность работы, сократить объёмы фишинговых рассылок и снизить риски подмены номеров.

Летом этого года в России вступил в силу первый закон против мошенничества, который включает около 30 мер, которые будут вводить поэтапно. В частности, сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи уже запретили использовать иностранные мессенджеры для коммуникации с клиентами.

Кроме того, портал «Госуслуги» больше не присылает оповещения во время телефонного разговора пользователя. Закон также позволит россиянам предоставить своим родственникам статус уполномоченного лица для получения подтверждения совершения финансовой операции.