Космонавт Федяев приступил к сдаче экзаменов для полета на Crew Dragon

Российский космонавт экипажа американского корабля Crew Dragon Андрей Федяев приступил к сдаче экзаменационной тренировки на тренажерах российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

"Сегодня в Центре подготовки космонавтов проходит экзаменационная комплексная тренировка на тренажерах российского сегмента Международной космической станции, подводящая итог подготовки в ЦПК космонавта Роскосмоса Андрея Федяева к его второму космическому полету", - говорится в сообщении.

Ранее Главная медицинская комиссия заключила, что Федяев годен к выполнению космического полета в составе экипажа USCV SpaceX Crew-12 в рамках соглашения о перекрестных полетах.

Запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon с Федяевым планируется не ранее 15 февраля 2026 года. В экипаж также войдут американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Федяев - летчик-космонавт, Герой России. Зачислен в отряд космонавтов 25 апреля 2013 года. 2 марта 2023 года совершил свой первый полет на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-6 и бортинженера МКС-69. В 2023 году награжден медалью Юрия Гагарина. С ноября 2025 года Федяев проходит подготовку в составе основного экипажа МКС-74/75 в качестве бортинженера МКС и специалиста миссии SpaceX Crew-12.