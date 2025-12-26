«Пророк» из Ганы перенес дату конца света

Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбо Ной, также известный как Эбо Хесус, «отменил» конец света. Ранее он заявил, что 25 декабря 2025 года на планету обрушится всемирный потоп. Катастрофическое наводнение продлится три года.

Эбо Ной заявил, что ему велели свыше построить современную версию Ноева ковчега. На его призыв откликнулись последователи. «Пророк» неоднократно публиковал в интернете видеоролики, показывающие, как толпа людей занимается строительством нескольких лодок.

Считается, что библейский ковчег достигал 155 метров в длину, 25 метров в ширину и 15 метров в высоту. Лодки, построенные Эбо, гораздо скромнее по размерам. Также у них отсутствуют двигатели и системы рулевого управления. Скептики заявили, что средства, потраченные на их строительство, можно было бы передать на помощь нуждающимся.

Прогнозы Ноя гласили, что 25 декабря 2025 года начнется дождь, который будет идти на протяжении трех лет. Все это время «пророк» намеревался спасаться в ковчеге.

Однако накануне католического Рождества житель Ганы сделал новое объявление. По его словам, всемирный потоп немного откладывается. Построенных им 10 ковчегов не хватит, чтобы спасти всех желающих, поэтому небеса дали людям еще немного времени на подготовку к катастрофе, сообщает портал Wion.

Тысячи людей направились к ковчегам Ноя в ожидании конца света 25 декабря

Ранее стало известно, что в предполагаемом месте нахождения библейского Ноева ковчега нашли следы потопа. Ученые исследовали формацию Дурупинар в 30 км к югу от горы Арарат. Это геологическое образование, по форме напоминающее гигантскую ладью. Специалисты пришли к выводу, что около 5 тысяч лет назад там произошло сильное наводнение.