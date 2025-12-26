На загадочной комете 3I/ATLAS нашли новую аномалию

Астрофизик из Гарвардского университета США Ави Леб обнаружил на комтете 3I/ATLAS, которую прозвали «инопланетным кораблём», новую аномалию, связанную с размером частиц в его струе, обращенной к Солнцу. Об этом он написал в своём блоге.

© Московский Комсомолец

«3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи», — говорится в сообщении.

Объект стал третьим межзвёздным после астероида Оумуамуа (2017) и кометы 2I/Borisov (2019).

Большинство учёных считают его кометой, но Леб допускает версию искусственного «инопланетного корабля» из-за признаков нетипичного поведения. Ранее он объяснял возможную цель этого объекта в Солнечной системе — транспортировка технологических устройств к Юпитеру.