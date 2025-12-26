США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит?

Уходящий 2025 год доказал, что долгосрочные инвестиции в космическую отрасль приносят реальные результаты. Решения, принятые десятилетия назад, сегодня материализуются в виде многоразовых ракет, амбициозных миссий к Луне, Марсу и астероидам, а также быстрого развития пилотируемой и коммерческой космонавтики. При этом стало окончательно ясно: для технологического прорыва одних деклараций недостаточно — решающую роль играют системные вложения, инженерная преемственность и готовность к риску.

Многоразовые ракеты

Наиболее впечатляющих успехов в уходящем году добились американские компании-конкуренты Blue Origin и SpaceX. Основанной Джеффом Безосом Blue Origin в 2000-м — на три года раньше, чем SpaceX Илона Маска, — только недавно удалось успешно посадить первую ступень тяжелой ракеты New Glenn, что принесло в актив США вторую частично-многоразовую тяжелую ракету в мире. Пока ни у кого в мире многоразовых ракет, да еще такого класса, нет.

Посадка первой ступени носителя, получившей название Never Tell Me The Odds, произошла на плавучую платформу Landing Platform Vessel 1 (ранее известную как Jacklyn) в Атлантическом океане через десять минут после старта ракеты с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США). Состоявшийся 13 ноября 2025 года запуск стал вторым для носителя New Glenn компании Blue Origin. Первый старт состоялся в том же 2025-м — 16 января, и с той же площадки, но тогда первую ступень сохранить не удалось.

В рамках первой миссии New Glenn был запущен прототип космического аппарата Blue Ring разработки Blue Origin, предназначенный для отработки технологии орбитальной заправки, транспортировки и размещения спутников, в том числе в интересах Минобороны США. В ходе второго пуска Blue Ring была запущена пара околомарсианских спутников миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (EscaPADE) разработки компании Rocket Lab, в рамках которой НАСА планирует изучить взаимодействие солнечного ветра и атмосферы Марса, из-за которого газовая оболочка планеты перетекает в космическое пространство, и представить обновленную карту остаточной магнитосферы Марса.

В отличие от большинства запускаемых к Марсу космических аппаратов, в рамках миссии EscaPADE будет отработан вариант полета по необычной траектории: до конца 2026 года аппараты будут находиться в районе точки Лагранжа L2 системы Земля — Солнце, изучая космическую погоду, после чего совершат маневр вокруг Земли и выйдут на траекторию к Марсу. На околомарсианской орбите аппараты должны оказаться в последней четверти 2027 года. Полет по столь сложной траектории EscaPADE был бы невозможен без впечатляющей грузоподъемности New Glenn, которая по этому параметру почти в два раза превосходит возможности любой из действующих тяжелых ракет, которыми располагают Франция, Россия и Китай.

В отличие от SpaceX Falcon 9, способной выводить на низкую околоземную орбиту до 22,8 тонны грузов (в одноразовом варианте), грузоподъемность Blue Origin New Glenn (в одноразовом варианте с семью метановыми двигателями BE-4 на первой ступени и двумя водородными BE-3 — на второй) достигает 45 тонн. Еще одно отличие New Glenn от Falcon 9 — метановые и водородные двигатели вместо керосиновых. Учитывая, что Blue Origin планирует создать сверхтяжелую версию New Glenn грузоподъемностью 70 тонн с девятью агрегатами BE-4 на первой ступени и четырьмя BE-3 — на второй, реальный конкурент SpaceX Starship может появиться уже в ближайшие годы.

Более того, вместе с ракетами SpaceX Falcon Heavy, Boeing Space Launch System (SLS) и Starship новая версия New Glenn станет четвертой действующей американской сверхтяжелой ракетой. К таком классу, согласно НАСА, относятся носители, способные выводить на околоземную орбиту грузы массой от 50 тонн.

Сейчас же, пусть и с большой натяжкой, можно считать, что у Соединенных Штатов уже есть третья сверхтяжелая ракета — транспортная система Starship. В каждом из двух последних своих испытаний, состоявшихся 27 августа и 13 октября 2025-го, вторая ступень системы — одноименный корабль — успешно вывела на заданную орбиту по восемь имитаторов спутников системы Starlink. В планах компании — провести сразу успешное по всем пунктам испытание Starship: сохранение первой и второй ступеней, маневрирование корабля в космосе, успешное выведение космических аппаратов на заданную орбиту и повторный запуск прошедших обслуживание ранее отработавших ступеней.

После этого SpaceX планирует приступить к массовому запуску усовершенствованных спутников Starlink без ограничений на их массу — в одноразовом варианте Starship Block 3 позволит выводить на околоземную орбиту до 100 тонн полезных грузов.

Дальний космос

Кроме миссии EscaPADE, в 2025-м году можно отметить еще несколько интересных запусков космических аппаратов в дальний космос. Так, 15 января с площадки во Флориде стартовала ракета Falcon 9 сразу с двумя лунными станциями Firefly Aerospace Blue Ghost M1 (США) и HAKUTO-R Mission 2 — Resilience (Япония). Оба аппарата оказались на поверхности естественного спутника Земли. Blue Ghost M1 успешно совершил мягкую посадку на Луну 2 марта и проработал там две недели, проведя все запланированные исследования. Японский аппарат столкнулся с поверхостью Луны 5 июня.

Другой запуск к Луне состоялся 27 февраля — ракета Falcon 9 стартовала с аппаратом Intuitive Machines Nova-C (Athena). Поверхности спутника посадочный модуль достиг 6 марта. Прилунение Athena было частично успешным: аппарат миссии IM-2 оказался на поверхности Луны в наклонном положении, в результате чего у него наблюдались перебои с радиосвязью и энергопитанием. На Луне Athena проработал сутки. Вместе с Athena на Falcon 9 в космос 27 февраля отправился стокилограммовый аппарат AstroForge Brokkr-2 (Odin), который в конце 2025-го должен был пролететь мимо астероида 2022 OB5 и провести его спектрометрический анализ с целью поиска возможных полезных ресурсов. 6 марта компания AstroForge объявила о потере связи с Brokkr-2.

Следующий интересный запуск к астероиду состоялся 28 мая: Китай с космодрома Сичан одноименного городского уезда провинции Сычуань (КНР) при помощи ракеты Long March 3B успешно запустил миссию Tianwen-2 к квазиспутнику Земли — объекту (469219) Камоалева. По популярной версии, данное небесное тело может быть осколком Луны. Главная задача Tianwen-2 — осуществить забор образцов грунта с астероида, находящегося на расстоянии 14,5 миллиона километров от планеты, и доставить их на Землю, что потребует около 2,5 года. Прибытие аппарата к астероиду ожидается в середине 2030-х годов.

По словам инженера программы Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses) Европейского космического агентства (ЕКА) Франко Перес-Лисси, Tianwen-2 даст Китаю широкий спектр опыта и знаний в области проектирования и эксплуатации миссий в дальний космос. Специалист отметил, что сближение и маневры вблизи астероида в рамках научной программы Tianwen-2 осложняются чрезвычайной слабостью и нерегулярностью их гравитационных полей.

Франко Перес-Лисси, инженер программы Ramses ЕКА

«Это как пытаться пристыковать лодку к парящей в космосе горе, которая кувыркается совершенно непредсказуемо и почти без гравитации. Поэтому посадка или даже просто близкий пролет требуют предельной точности, большей автономности и тщательного планирования»

После доставки при помощи отделяемой спускаемой капсулы образцов на планету миссия совершит гравитационный маневр вблизи Земли и направится к другой цели — комете 311P/PANSTARRS. Tianwen-2 должен достигнуть окрестностей небесного тела в начале 2035-го. Вблизи 311P/PANSTARRS станция будет работать не менее года.

Пилотируемая космонавтика

31 марта в рамках миссии Fram2 с площадки во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находилась команда из четырех туристов: криптовалютный предприниматель Чун Ван, кинорежиссер и оператор Яннике Миккельсен, лыжник Эрик Филипс и исследователь робототехники Рабеа Рогге.

Миссия Fram2 продлилась трое суток, в ее ходе корабль с космическими туристами оказался на полярной орбите с апогеем 413 километра и перигеем 202 километра, побив рекорд по наибольшему наклонению орбиты пилотируемого космического полета, установленный 16 июня 1963 года Валентиной Терешковой, ставшей в ходе миссии советского «Востока-6» первой в мире женщиной-космонавтом.

Не обошлось в 2025 году и без сюрпризов: 3 ноября китайский пилотируемый корабль Shenzhou-20, пристыкованный к станции Tiangong, столкнулся с небольшим фрагментом космического мусора, в результате чего его возвращение на Землю, намеченное на 5 ноября, по решению Китайского агентства пилотируемых космических полетов было отложено. Корабль Shenzhou-20 должен был вернуть на Землю троих тайконавтов — Чэнь Дуна, Чэнь Чжунжуя и Ван Цзе, находившихся на околоземной орбите с 24 апреля.

В итоге решение было быстро найдено — экипаж вернулся 14 ноября на Землю на корабле Shenzhou-21, вместо которого Китай отправил 25 ноября к Tiangong в беспилотном режиме корабль Shenzhou-22. Именно на нем члены экипажа Shenzhou-21 — тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан — весной 2026-го должны вернуться обратно на Землю.

Стоит отметить и небольшие усовершенствования, которые затронули грузовое снабжение Международной космической станции (МКС). Так, 14 сентября с площадки во Флориде на ракете Falcon 9 впервые отправился грузовой корабль Northrop Grumman Cygnus XL, способный переносить (по массе) почти на 20 процентов больше грузов, чем ранее летавшие Cygnus.

Новую версию своего грузового корабля представила и японская сторона — H-II Transfer Vehicle X1 (HTV-X1), пришедший на смену HTV-X, был запущен 26 октября на ракете H3 с космодрома Танегасима (Япония). В отличие от своего предшественника, новый корабль способен вмещать почти в полтора раза больше грузов (на 45 процентов — по массе и на 60 — по объему).

Спутниковый интернет

В апреле компания Amazon при помощи ракеты Atlas V запустила первые 27 серийных спутников системы Kuiper (впоследствии переименованной в Amazon Leo). К настоящему времени на околоземной орбите находятся два прототипа спутников и менее 200 серийных космических аппарата Amazon Leo из более чем трех тысяч запланированных.

Пока по числу выведенных спутников Amazon серьезно уступает компании SpaceX с более чем десятью тысячами запущенных спутников (из которых около четверти-трети сведены с орбиты или пребывают в неактивном состоянии) и находится по этому показателю примерно на одном уровне с китайской группировкой Satellite Internet Series Satellites (Guowang), которая к настоящему времени запустила около 150 космических аппаратов двойного назначения.