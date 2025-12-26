Художники массово выразили недовольство новой функцией соцсети X

Социальная сеть X (ранее Twitter) внедрила встроенный ИИ-редактор изображений, работающий на базе модели Grok. Однако некоторые пользователи остались недовольны нововведением, сообщает DTF.

Функция доступна бесплатно и позволяет пользователям редактировать изображения прямо в ленте — для этого достаточно нажать на соответствующий значок и ввести текстовый запрос. Нейросеть может изменить отдельные элементы снимка или полностью переработать его стиль, а результат публикуется в комментариях к оригинальному посту.

Нововведение вызвало резкую критику со стороны художников и дизайнеров. Представители креативного сообщества заявили, что такая механика позволяет обрабатывать изображения без согласия авторов и фактически открывает путь к несанкционированному использованию работ. В ответ некоторые авторы начали удалять свои публикации и объявили о переходе на альтернативные платформы, в частности Bluesky.

Часть пользователей также призвала X внедрить опцию запрета редактирования изображений, чтобы авторы могли контролировать использование своего контента.