Амбициозный проект «Солнце-Терагерц» призван совершить прорыв в изучении солнечного излучения в терагерцовом диапазоне. Другими словами, российские ученые намерены пролить свет на загадку происхождения солнечных вспышек.

По словам руководителя проекта Владимира Махмутова из ФИАН им. Лебедева, уникальность эксперимента заключается в возможности установить, в каком слое солнечной атмосферы рождаются мощные выбросы энергии.

Оборудование, разработанное для эксперимента, позволит заглянуть вглубь атмосферы звезды на 300-1000 км от фотосферы, где, предположительно, и происходят первые этапы развития вспышек. Наблюдения в терагерцовом диапазоне с Земли невозможны, поскольку излучение блокируется атмосферой.

Махмутов пояснил, что традиционные телескопы охватывают лишь солнечную корону, в то время как приборы, ориентированные на фотосферу, регистрируют уже разогнанные частицы, передает Gazeta.SPb.

Если «Солнце-Терагерц» покажет, что терагерцовое излучение предшествует рентгеновскому, это станет убедительным доказательством зарождения энергии в нижней хромосфере. Таким образом, ученые смогут точно определить слой, ответственный за возникновение вспышек.

Эксперимент поможет проверить существующие модели солнечного излучения и выбрать наиболее достоверную. В перспективе это позволит разработать методы прогнозирования солнечных вспышек, анализируя временной интервал между появлением терагерцового излучения и другими электромагнитными волнами.

Ранее уеные ИКИ РАН допустили «супервзрыв» на Солнце.