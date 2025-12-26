Samsung будет выпускать сенсоры для камер iPhone 18

Samsung начала подготовку к производству передовых сенсоров для камер смартфонов Apple iPhone 18 в своем цехе в Остине, штат Техас. Для этого размещаются вакансии для монтажа оборудования, включая инженеров и техников по механике и электрике.

Сенсоры будут производиться по трехслойной (three-stack) технологии, что позволяет повысить плотность пикселей и улучшить качество съемки при слабом освещении. Такая архитектура также обеспечивает более высокую скорость считывания данных, снижает энергопотребление и расширяет динамический диапазон.

Ранее в этом месяце Samsung уведомила городской совет Остина о планах инвестировать 19 миллиардов долларов в развитие своего завода. Новая производственная линия по выпуску сенсоров может начать работу уже в марте.

Поставки компонентов, предположительно предназначенных для iPhone 18, запланированы на первую половину 2027 года. Контракт с Apple был заключен в августе. Это первый случай, когда Apple отходит от практики единственного поставщика — японской Sony, и размещает производство в США.