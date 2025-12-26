Раскрыт складывающийся вчетверо смартфон

В обозримом будущем на рынке появится смартфон, складывающийся вчетверо. Об этом в своем блоге на Weibo рассказал известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

© Lenta.ru

По словам специалиста, некоторые производители смартфонов уже рассматривают устройства, экран которых можно будет сложить вчетверо. Инсайдер уточнил, что обладает «эксклюзивной информацией», но не уточнил, когда именно на рынке появятся подобные гаджеты.

Также автор рассказал, что складывающиеся вчетверо аппараты будут иметь экраны изогнутой формы. При этом неизвестно, как именно будет реализована конструкция таких смартфонов. Например, складывающийся втрое Samsung Galaxy Z Trifold состоит из трех панелей, соединенных между собой двумя шарнирами. Кроме того, специалист раскрыл информацию о том, что у подобных смартфонов передняя камера будет расположена под экраном.

В другой публикации Digital Chat Station говорится, что на рынке появятся смартфоны с широкоформатными экранами. По его данным, как минимум один из пяти крупнейших производителей телефонов разрабатывает подобный девайс с диагональю 6,9 дюйма.

В начале декабря специалисты агентства Counterpoint Research заявили, что устройства Samsung лидировали на рынке складных смартфонов в третьем квартале 2025 года. В топ-3 производителей также попали Huawei и Motorola.