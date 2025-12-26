Выход Oppo Find X9 Ultra перенесен

Инсайдер: выход Oppo Find X9 Ultra перенесён с апреля 2026 года на март
По слухам, будущий флагманский камерофон Oppo Find X9 Ultra будет выпущен в апреле 2026 года. Однако известный китайский инсайдер Wisdom Pikachu в сообщении в соцсети Weibo рассказал, что устройство может появиться на рынке раньше, чем ожидалось. Кроме того, сообщается, что Oppo ускоряет запуск Find N6.
Wisdom Pikachu, считает, что Oppo Find X9 Ultra будет представлен в Китае в марте 2026 года. А складной Oppo Find N6 будет выпущен до китайского Нового года, который приходится на 17 февраля.
Предполагается, что Oppo Find X9 Ultra получит две 200 Мп камеры заднего вида и 50 Мп перископическим телеобъективом с 10-кратным оптическим зумом. Телефон будет оснащён SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором §мкостью более 7000 мАч.
Между тем, ожидается, что складной Find N6 будет работать тоже на базе SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 и будет оснащен аккумулятором ёмкостью более 6000 мАч. Аппарат получит 8,1-дюймовым внутренний дисплей и 6,6-дюймовым экраном на крышке. Ожидается, что устройство будет оснащено 50 Мп основной камерой заднего вида и 50 Мп перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.
Oppo рассматривает возможность вывода Find N6 на индийский рынок под своим собственным брендом, в отличие от Find N3, который продавался в Индии как OnePlus Open.