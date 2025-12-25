Тонким смартфонам предсказали исчезновение

Корпорация Samsung отказалась от выпуска ультратонкого смартфона Galaxy S26 Edge. Об этом сообщает корейское издание KED Global со ссылкой на источники.

Вышедший в мае Galaxy S25 Edge получил ультратонкий корпус и собрал неоднозначные отзывы — как и появившийся осенью Apple iPhone Air. По информации инсайдеров, Samsung не будет выпускать продолжение устройства из-за низких продаж, так как не хочет рисковать.

Источники KED Global в целом предсказали исчезновение с рынка ультратонких и прочих экспериментальных смартфонов. По их данным, производители гаджетов озабочены экономическим кризисом, ростом цен на комплектующие из-за бума искусственного интеллекта и будут выпускать более консервативные и проверенные временем устройства.

В материале говорится, что конкретно Samsung сделает ставку на три смартфона — Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Специалисты признают, что ультратонкие смартфоны демонстрируют высоты технического прогресса, однако инвестиции в их производство не окупаются. Тем не менее, Samsung продолжит поддерживать как минимум одно инновационное направление — складные смартфоны.

Ранее инсайдеры рассказали, что Samsung будет вынуждена отложить выпуск смартфонов Galaxy S26. Судя по всему, устройства появятся в продаже не в феврале, а в марте.