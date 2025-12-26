Запущенная с Плесецка ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту спутник

Запущенная с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» вывела на орбиту спутник.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Пуск ракеты был успешно осуществлён 25 декабря в 17:11 мск.

«Пуск ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме... В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Его бортовые системы работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ВКС России осуществили успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк.

В конце ноября с космодрома Плесецк была успешно запущена ракета-носитель лёгкого класса «Ангара-1.2» с военными спутниками.