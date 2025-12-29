Насколько низкие температуры может выдержать организм человека?

Резкие перепады температуры грозят плачевными последствиями для человека вне зависимости от времени года, но переохлаждение чревато особенно серьезным риском для здоровья. Портал popsci.com рассказал, почему оно опасно, и какую минимальную температуру может выдержать человек.

© Unsplash

Легкая гипотермия наступает при падении температуры тела до 35-32 градусов Цельсия, и симптомы обычно малозаметны. Пациенты могут пожаловаться на голод, недомогание или недоумение, а их кожа может побледнеть и высохнуть.

Ниже 32 градусов Цельсия наступает средняя гипотермия. Пациенты могут впасть в летаргию, их пульс и дыхание замедляются. При подобных температурах мозг и его внутренний термометр перестают работать корректно, что порой приводит к странному поведению — вроде иррациональному желанию раздеться. Наконец, сильная гипотермия наступает, если внутренняя температура организма падает до 28 градусов Цельсия. Тело человека попросту начинает отключаться: давление и пульс падают еще ниже.

При таких симптомах случай Анны Багенхольм удивляет еще больше. В 1999 году девушка-радиолог провалилась под лед во время горнолыжной поездки, и провела почти полтора часа в ледяной воде. К моменту, когда ее нашли спасатели, она была клинически мертва, но медики вытащили ее из воды, подключили к вентиляции легких и провели первичную реанимацию. Позже, уже в госпитале, доктора подключили Анну к аппарату сердца-легких, согревая ее организм в течение трех часов.

В итоге Багенхольм провела три месяца на искусственной вентиляции легких. Ее кровь перестала сворачиваться, нервы получили повреждения, а внутренние органы работали некорректно. Однако она чудом выжила — через пять месяцев девушка вернулась на работу и продолжила выбираться на прогулки.

Лишь один случай гипотермии по тяжести превосходит то, что перенесла Багенхольм. Зимой 2014 польский младенец по имени Адам вышел из дома своей бабушки в деревне к северу от Кракова. На улице тогда был мороз в -7 градусов Цельсия.

Адама нашли несколько часов спустя, без сознания и без движения. Его тело настолько замерзло, что спасатели даже не могли интубировать Адама. Как и Багенхольм, малыша госпитализировали и подключили к вентиляции легких. Несмотря на то, что температура его организма упала примерно до 12 градусов, он выжил — врачи выписали Адама из больницы через два месяца.

Как Адаму и Анне Багенхольм удалось выжить? Исследователи считают, что здесь сыграли роль несколько факторов. При обычных температурах мозг постоянно потребляет кислород и другие питательные веществах, но при низких его аппетиты значительно уменьшаются. Хотя слишком низкие температуры замедляют жизненно важные нервные процессы, они также тормозят клеточную смерть. Багенхольм попала в западню в воздушном кармане, наполовину находясь в текущей холодной воде. Таким образом, она могла продолжать дышать, пока ее тело остывало до температуры, при которой недостаток кислорода не столь сильно вредил мозгу.

По факту, медики давно знают, что у низких температур есть потенциально защитные эффекты. Хирурги нередко намеренно снижают температуру организма пациента, чтобы уберечь ключевые органы от повреждений. Например, при открытых операциях на сердце его заполняют жидкостью под названием кардиоплегия, которая охлаждает и останавливает его. Так врачи дают себе время, чтобы работать на небьющемся сердце, пока внешняя машина прокачивает кровь через организм.

Если считать индуцированную гипотермию, то самой низкой температурой, которую человек смог выдержать без повреждения мозга, считаются примерно 4 градуса Цельсия — этой цифры врачи достигли во время операции в 1961 году. И этот рекорд вряд ли когда-нибудь будет побит. Современная медицина признает, что понижение температуры тела влечет серьезный риск, поэтому более современные хирургические техники стараются избегать переохлаждения, чтобы не столкнуться с побочными эффектами.