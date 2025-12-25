Биоразлагаемая электроника оказалась источником микропластика

Ученые из Северо-Восточного университета выяснили, что некоторые материалы, применяемые в биоразлагаемой электронике, при распаде образуют микропластик. Работа опубликована в журнале «npj Flexible Electronics» и посвящена анализу компонентов, используемых в медицинских и исследовательских электронных устройствах.

© Ferra.ru

В центре внимания оказался проводящий полимер PEDOT: PSS. Он применяется в научных разработках и может разлагаться до восьми лет. В процессе распада материал способен образовывать микропластик, который потенциально влияет на состояние окружающей среды и здоровья. В то же время целлюлоза и фиброин шелка показали быстрое разложение без вредных побочных продуктов.

Для экспериментов ученые использовали частично разлагаемый датчик давления и полностью разлагаемый фотодетектор. Также изучается выброс углекислого газа при разложении органических компонентов электроники. Авторы отмечают, что с учетом объемов электронных отходов, оцениваемых примерно в 60 млн тонн, подобные эффекты могут иметь долгосрочные последствия.