Samsung подготовит One UI 8.5 к установке на Galaxy A53, A35, A33 и A25

Инсайдеры из SammyGuru рассказали, что Samsung работает над обновлением фирменной прошивки One UI 8.5 на базе Android 16 для смартфонов среднего сегмента: Galaxy A53, A35, A33 и A25. На тестовых серверах прошивка показывает, что это обновление предназначено не только для новых устройств, но и для предыдущих моделей.

© Ferra.ru

Тестовые версии в настоящее время недоступны для широкой публики и используются для обеспечения совместимости с различными аппаратными компонентами. Ранее такие модели, как Galaxy A26, A54, A16 5G и A17 5G, прошли аналогичные тесты, что свидетельствует о неуклонном расширении ассортимента поддерживаемых устройств.

One UI 8.5 имеет обновлённую панель быстрых настроек, новые интерфейсы системных приложений и множество других улучшений по сравнению с One UI 8.0. Общедоступная бета-версия уже доступна для флагманских Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra на некоторых рынках, включая США.

Официальный релиз обновления запланирован на первый квартал 2026 года, так как релиз должен совпасть с выходом серии Galaxy S26. После этого начнется постепенное распространение на другие совместимые устройства.