Почему 2025 год — год комет в науке?

В 2025 году астрономы, от любителей до научных профессионалов, наблюдали за целым рядом необычных, впечатляющих, уникальных комет — одна из них даже стала источником множества теорий заговора. Портал space.com рассказал, почему 2025-й можно смело назвать «годом комет» в науке.

© Daniele Gasparri

Межзвездная комета 3I/ATLAS

Комету 3I/ATLAS открыли 1 июля 2025 с помощью проспонсированного NASA телескопа ATLAS в Чили. А вскоре после этого астрономы опознали в ней третий межзвездный объект — после 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова.

Уникальная природа кометы быстро захватила интерес научного сообщества и воображение публики, параллельно произведя фурор среди сторонников теорий заговора; некоторые даже утверждали, что 3I/ATLAS — замаскированный корабль пришельцев, который вошел в Солнечную систему по неизвестным причинам.

Повторные наблюдения подтвердили, что 3I/ATLAS — ярчайший и потенциально крупнейший межзвездный объект из всех зафиксированных. Диаметр кометы составляет до 5,6 км, если верить данным, полученным космическим телескопом «Хаббл».

Астрофотография кометы «Леммон»

Если 3I/ATLAS была самой научно примечательной кометой из трех, то C/2026 A6 (Lemmon) — самая динамичная и фотогеничная. Комета «Леммон» была открыта 3 января 2025 и быстро стала популярным объектом среди астрофотографов, поскольку 8 ноября она стала видимой даже невооруженным взглядом, войдя в перигелий.

Многие фотографы документировали путешествие «Леммон», запечатлев каждую стадию ее эволюции. По мере приближения к Солнцу повышение тепловой радиации привело к испарению ледяной материи в ядре кометы — она превратилась в газ и тащила за собой частицы пыли. Получившееся облако фрагментов затем подхватил солнечный ветер, и в результате «Леммон» получила визуально впечатляющий хвост.

Комета «Свон» прошла через туманность Орла

Хотя хвост комета «Леммон» привлек внимание многих фотографов по всему миру, другие направили объективы на C/2025 R2 (SWAN) — комету, которая устроила зрелищное шоу, пройдя перед туманностью Орла в созвездии Змеи.

3I/ATLAS достигла перигелия

30 октября наступила кульминация путешествия 3I/ATLAS внутрь Солнечной системы — комета подошла на ближайшее расстояние к Солнцу, пройдя в 202 млн км от нашей звезды. Но этот момент произошел, когда комета шла позади Солнца с точки зрения Земли, из-за чего части мощнейших обсерваторий человечества таки не выпал шанс изучить химический состав объекта.

К счастью, за перигелием межзвездной кометы в то же время наблюдал целый флот космических аппаратов. 3I/ATLAS вновь явилась астрономам на Земле, пройдя за Солнцем, в начале ноября, пусть она и оставалась слишком тусклой для невооруженного взгляда. После этого, 19 ноября, NASA провела пресс-конференцию, на которой агентство поделилось свежими снимками кометы и опровергло слухи об «инопланетном корабле».

Гибель K1 ATLAS

Пожалуй, самое драматичное событие из мира комет в 2025 году состоялось 11 ноября. Астрономы в реальном времени увидели, как комета C/2025 K1 (ATLAS) распалась на три больших фрагмента после прохода рядом с Солнцем 8 октября. Она могла начать распадаться еще в первый визит во внутреннюю часть Солнечной системы — тогда могла пострадать ледяная кора, окружающая внешний слой кометы.