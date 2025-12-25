Флагман Honor Power 2 получит дизайн в стиле iPhone 17 Pro

Флагманский смартфон HONOR Power 2 с рекордным аккумулятором получит дизайн, напоминающий iPhone 17 Pro.

Об этом сообщают китайские инсайдеры, опубликовавшие изображения устройства до официального анонса.

Смартфон оснастят горизонтальным прямоугольным блоком камер, визуально близким к решениям Apple. Корпус будет доступен в черном, белом и оранжевом цветах.

Главная особенность модели — аккумулятор емкостью 10 080 мАч, что делает HONOR Power 2 первым массовым смартфоном с батареей свыше 10 000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт.

По предварительным данным, устройство построено на процессоре MediaTek Dimensity 8500 (возможно, с приставкой Elite). В бенчмарках аппарат набирает около 1700 баллов в одноядерном и более 6500 — в многоядерном режиме.