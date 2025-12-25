Spotify наказала укравших у нее 86 млн песен хактивистов

Spotify заблокировала учетные записи группы разработчиков, ответственных за утечку 86 миллионов аудиотреков со своей платформы. Инцидент связан с действиями организации Anna's Archive, которая заявила о создании крупнейшего публичного музыкального архива для «сохранения культурного наследия». Об этом сообщает «Хабр».

По данным архива, в результате сбора данных были опубликованы метаданные 256 млн треков и подготовлен файл объемом около 300 терабайт, содержащий 86 млн композиций. Эти материалы охватывают почти весь каталог Spotify с 2007 по июль 2025 года и включают 99,6% от общего числа прослушиваний на платформе.

Представитель Spotify подтвердил блокировку злонамеренных аккаунтов, подчеркнув, что инцидент не является взломом, а стал результатом систематического нарушения условий использования сервиса. В компании заявили, что внедрили дополнительные меры защиты авторских прав и продолжают отслеживать подозрительную активность. Отмечается, что злоумышленники в течение нескольких месяцев скачивали музыку через фейковые пользовательские профили.

В своем заявлении Anna's Archive пояснила, что обычно фокусируется на текстовых материалах, но увидела возможность сохранить музыкальное наследие в подобном масштабе. Организация также привела аналитику на основе полученных данных: самыми прослушиваемыми треками стали композиции Билли Айлиш, Леди Гаги и Bad Bunny, которые опережают десятки миллионов менее популярных песен.