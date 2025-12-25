ИИ Grok Илона Маска признали cамым надежным чат-ботом

ИИ Grok, разработанный компанией Илона Маска, оказался самым надежным чат-ботом по итогам исследования декабря 2025 года.

© Ferra.ru

Анализ провела компания Relum, сравнив 10 популярных ИИ-моделей по уровню галлюцинаций, стабильности ответов, пользовательским оценкам и времени простоя.

Согласно отчету, Grok показал минимальный уровень галлюцинаций — всего 8%. Для сравнения, у ChatGPT этот показатель составил 35%, а у Google Gemini — 38%. Итоговый «риск надежности» у Grok оказался одним из самых низких в выборке.

© Teslarati

Авторы исследования отмечают, что низкий уровень галлюцинаций особенно важен для рабочих задач. Уже около 65% компаний в США используют ИИ в повседневной работе, и почти половина сотрудников признаются, что передавали таким сервисам чувствительные данные.

Исследование подчеркивает разрыв между популярностью ИИ-сервисов и их фактической надежностью. Так, менее массовый Grok оказался точнее более известных конкурентов.