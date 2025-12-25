Миссия Маска на Луну под угрозой срыва из-за неудач

Амбициозный план миллиардера Илона Маска по возвращению американцев на Луну вновь вызвал сомнения после череды неудач с ракетой Starship компании SpaceX. Об этом сообщает newsmax.com.

В конце ноября во время испытаний в Техасе ракета взорвалась, расколовшись и выбросив облака газа. SpaceX назвала инцидент «аномалией», никто не пострадал, но это стало очередной неудачей для системы, ключевой для миссии NASA «Артемида-3», говорится в материале.

Планируемая цель лунной программы — обеспечить высадку астронавтов на поверхность Луны и развернуть там постоянно действующую обитаемую станцию к 2030 году. Однако реализация этого проекта столкнулась со значительными техническими вызовами. Ключевой элемент миссии, сверхтяжелая ракета-носитель Starship, пережила серию неудачных испытательных пусков в 2025 году.

Три последовательных запуска завершились авариями, включая инцидент с разрушением ракеты вскоре после старта и мощный взрыв непосредственно на стартовом комплексе в июне. Несмотря на два относительно успешных тестовых полета, проведенных в 2023 году, график разработки серьезно сдвинулся. Следующий испытательный запуск Starship, по текущим оценкам, состоится не ранее 2026 года, что ставит под вопрос соблюдение первоначальных сроков всей лунной программы.

Пилотируемый облет Луны по программе «Артемида-II» намечен на февраль, однако ключевая миссия «Артемида-III» по высадке сталкивается с более сложной логистикой.

По плану, астронавты отправятся к спутнику на корабле «Орион», запущенном сверхтяжелой ракетой SLS. Для посадки на поверхность Луны экипаж пересядет в лунный посадочный модуль — специальную модификацию космического корабля Starship от SpaceX. В отличие от миссий «Аполлон», где лунный модуль работал автономно, реализация «Артемиды-III» требует многоступенчатой схемы.

Starship должен быть предварительно дозаправлен на околоземной орбите, что, по оценкам, потребует проведения более десятка успешных дополнительных запусков только для доставки топлива. Эта сложная орбитальная логистика стала одним из главных вызовов программы, влияющих на график и надежность всей миссии, пишут авторы.

Критики считают программу «Артемида-III» сложной и опасаются, что США могут не успеть опередить Китай. NASA рассматривает альтернативные варианты, включая конкурс на создание лунного посадочного модуля, что может заинтересовать Blue Origin.