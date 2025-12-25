На 3500-летнем кладбище в Китае нашли следы красного рисового вина

Археологи нашли на кладбище бронзового века на северо-западе Китая древние горшки со следами вина. По их мнению, оно играло ритуальную роль.

Ученые проанализировали остатки древнего алкоголя и поняли, как он был изготовлен. С подробностями исследования можно ознакомиться на страницах Journal of Archaeological Science: Reports.

Памятник на территории современной провинции Ганьсу у северо-восточной окраины Тибетского нагорья использовался на протяжении 600 лет — с 1700 по 1100 год до н. э. Раскопки на кладбище, где погребены 5000 человек, проводились с 2008 по 2012 год.

Исследователи описали метод ферментации алкоголя с использованием закваски (по-китайски «цю»), состоящей из злаков, плесневых грибов и дрожжей. Солодовая ферментация основана на ферментах, вырабатываемых при прорастании зерна, и добавленных дрожжах, а цю сама производит дрожжи и ферменты из содержащихся в ней микроорганизмов.

Процесс приготовления напитка включает смешивание закваски с вареными крахмалистыми ингредиентами — например, просом, рисом, пшеницей или ячменем — для одновременного производства сахаров и алкоголя. Этот процесс аналогичен тому, что используется сегодня для производства рисовых вин, таких как саке.

Чтобы понять роль алкогольных напитков в погребальных обрядах, команда проанализировала образцы осадка из 42 найденных в четырех могилах керамических сосудов, изготовленных в большинстве своем из тонкой глины.

20 горшков, судя по всему, использовались для хранения ферментированных напитков или пищи. Обнаруженные в них остатки содержали связанные с брожением плесневые грибы и дрожжевые клетки — это говорит о том, что сосуды применяли для производства алкоголя.

«Частое сочетание рисовых крахмальных зерен с плесенью Monascus и дрожжевыми клетками согласуется с давней традицией производства красного рисового вина в Китае в период неолита и раннего бронзового века, о чем свидетельствуют предыдущие исследования. Полученные данные позволяют предположить, что рис в Могоу, скорее всего, использовался для приготовления алкоголя с применением закваски цюй, в состав которой входили плесень Monascus и рис в качестве ферментирующего агента», — написали исследователи в своей статье.

Monascus, дающий ярко-красный цвет, издавна используется в качестве закваски для брожения, пищевого красителя и лекарства в традиционной китайской медицине. Он обычно содержится в красной рисовой закваске для приготовления традиционного красного вина.

Согласно исследованию, эта традиция виноварения бронзового века, зародившаяся в Восточном Китае в период неолита и позднее распространившаяся на запад, продолжала играть центральную роль в погребальных ритуалах Могоу на протяжении более шести веков.