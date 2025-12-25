Авария на орбите: сфотографирован потерявший топливо спутник Starlink

В середине декабря 2025 года произошел нештатный инцидент с одним из новейших спутников глобальной сети Starlink (бортовой номер 35956). После запуска компанией SpaceX аппарат внезапно потерял герметичность топливной системы, что привело к выбросу рабочего тела и неконтролируемому снижению орбиты. Теперь он неотвратимо движется к сгоранию в плотных слоях атмосферы, передает space.com.

Для расследования причин аварии, которая привела к образованию отслеживаемых обломков, SpaceX инициировала уникальную операцию. Была заказана детальная съемка поврежденного аппарата с другого спутника. Оператор спутникового мониторинга Vantor (ранее известный как Maxar) направил камеры аппарата WorldView-3 на аварийный Starlink, находившийся в тот момент над Аляской.

Снимок был получен с рекордным разрешением около 12 сантиметров на пиксель с расстояния примерно 241 километр. На фотографии спутник визуально не имеет очевидных внешних повреждений, что предоставляет специалистам важные данные для анализа. Вероятной причиной инцидента могло стать столкновение с микроскопическим фрагментом космического мусора, хотя не исключаются и внутренние технические неполадки.

Этот случай стал яркой демонстрацией возможностей современной орбитальной техники — впервые один действующий спутник детально сфотографировал другой, вышедший из строя. Подобные технологии в перспективе открывают новые возможности для мониторинга и обслуживания космических аппаратов непосредственно на орбите.