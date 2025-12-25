В России рекордно подешевел iPhone 16

Базовая модель iPhone 16 рекордно подешевела в России перед новогодними праздниками. На это обратил внимание Hi-Tech Mail.

В декабре 2025 года iPhone 16 предлагается на маркетплейсах и в розничных магазинах от 56 тыс. руб. Причем полгода назад модель стоила не менее 60 тыс. руб. Кроме того, как отмечает Hi-Tech Mail, iPhone 16 является самым «стабильным» в цене смартфоном, так как устройство уже шесть месяцев не дорожает в отличие от других гаджетов Apple.

Эксперты называют iPhone 16 оптимальным устройством для пользователей, которым нужен актуальный и одновременно недорогой смартфон. Например, бюджетный iPhone 16e стоит не сильно дешевле — от 46 тыс. руб., тогда как iPhone 17 — от 76 тыс. руб.

iPhone 16 оснащен двойной камерой, мощным чипом Apple A18 с поддержкой Apple Intelligence, увеличенной до 8 ГБ оперативной памяти. Устройство также предлагает кнопку Camera Control для управления камерой и Action Button вместо переключателя беззвучного режима. Единственным недостатком модели называют экран с частотой 60 Гц.