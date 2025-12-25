Microsoft дала власть инженерам

Microsoft радикально пересматривает систему управления проектами в области искусственного интеллекта. Генеральный директор компании Сатья Наделла делает ставку на подход «снизу вверх», исключая топ-менеджеров из ключевых ИИ-совещаний и передавая слово инженерам, которые непосредственно работают над технологиями.

Для этого Наделла запустил еженедельный формат встреч под названием AI Accelerator («Ускоритель ИИ»). В отличие от традиционных совещаний, на них не выступают руководители высшего звена — в обсуждениях участвуют инженеры и технические специалисты. Цель — сократить бюрократию и быстрее выявлять проблемы, замедляющие внедрение ИИ-решений.

Встречи проходят в неформальном формате и ориентированы на открытый и быстрый обмен мнениями. Дополнительно Microsoft создала отдельный внутренний канал в Teams, где инженеры могут напрямую делиться обновлениями, идеями и сложностями без участия менеджмента. Такой подход позволяет получать более честную и нефильтрованную обратную связь.

По данным внутренней переписки и рассказам сотрудников, Наделла сознательно отказывается от «отполированных» презентаций в пользу прямых, иногда жестких комментариев от команд разработки. Это заметный отход от традиционной управленческой модели Microsoft, при которой информация проходила через несколько уровней согласования, прежде чем доходила до CEO.

Параллельно Наделла призывает топ-менеджеров пересмотреть свои роли. В обращениях к вице-президентам корпорации он предлагает им действовать скорее как индивидуальные исполнители, а не классические управленцы, делая упор на обучение, переосмысление процессов и более глубокое погружение в продуктовую работу.

Изменилась и риторика главы Microsoft в отношении ИИ-трансформации. Если ранее компания говорила о начале пути, то теперь Наделла называет Microsoft находящейся на «средней стадии» перехода. Это подчеркивает долгосрочный характер стратегии и глубокую интеграцию ИИ во все ключевые направления бизнеса — от облачной инфраструктуры до офисных и корпоративных продуктов.

