Увеличение дальности полета МС-21 отложили

Укороченная версия российского лайнера МС-21, дальность полета которой превысит пять тысяч километров, появится не раньше 2029 года. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров.

В середине ноября Сергей Чемезов, глава «Ростеха» (госкорпорация является головной структурой разработчика лайнера), на авиасалоне Dubai Airshow 2025 утверждал, что разработка версии МС-21 с вместимостью 140 пассажиров и увеличенной дальностью полета потребует не менее двух лет. Таким образом, можно говорить о новом переносе сроков, которые потребуются для создания и испытания лайнера.

По словам Мантурова, дальность полета базовой версии МС-21 тоже предполагается увеличить, причем за те же четыре года. Деталей этих работ, в том числе за счет чего предполагается достигнуть большей эффективности, первый вице-премьер не привел.

Он рассказал, что в настоящее время в Жуковском продолжаются сертификационные испытания двух самолетов МС-21. Идет проверка аэродинамических характеристик, управляемости, устойчивости и летных параметров, тестируется работа бортовых систем. Ранее «Ростех» указывал, что ни один из этих самолетов нельзя назвать полностью импортозамещенным. По состоянию на конец года версия МС-21, которую должны поставлять заказчикам с 2026 года, еще ни разу не поднималась в воздух.

О падении заявленной дальности полета лайнера стало известно в ноябре. С новыми параметрами российский лайнер значительно уступает Boeing и Airbus. Еще в начале прошлого года СМИ отмечали, что проблемы связаны с импортозамещением композитного материала.