Пользователям Gmail разрешат менять адрес электронной почты

Google позволит пользователям менять адрес электронной почты в домене @gmail.com. Ранее такая опция отсутствовала, и компания прямо указывала в справке, что адрес Gmail изменить нельзя, сообщает 9to5Google.

Однако на индийской странице поддержки Google появилось уточнение о поэтапном внедрении новой функции. Отмечается, что пользователи смогут заменить свой текущий адрес @gmail.com на новый. После смены адреса старый email не будет удален, а станет псевдонимом. Пользователь продолжит получать письма как на прежний, так и на новый адрес. Все данные аккаунта — переписка, фотографии, файлы, история сервисов — сохранятся без изменений.

При этом предусмотрен ряд ограничений. Старый адрес нельзя будет сразу использовать для создания нового аккаунта — это станет возможно только через 12 месяцев. Удалить новый адрес также не получится. Авторизация в сервисах Google, включая Gmail, YouTube, Google Drive, Maps и Google Play, будет доступна с любого из адресов.

Согласно описанию, один аккаунт сможет сменить адрес не более трех раз, то есть суммарно пользователь сможет иметь до четырех вариантов Gmail-адреса.

Официальных заявлений Google о запуске функции пока не делала. По всей видимости, сейчас нововведение тестируется в отдельных регионах.