Почему после Нового года мы лучше запоминаем сны

Большинство из нас забывают сны сразу после пробуждения. Однако в новогодние праздники ситуация меняется — все больше людей запоминают яркие, необычные и волнительные сны. «‎Рамблер» расскажет о факторах, которые напрямую влияют на архитектуру сна и механизмы запоминания сновидений.

Сбитый режим сна

В новогодние праздники у большинства людей резко меняется график сна. Поздние отходы ко сну, длительные утренние досыпания, дневной сон приводят к рассинхронизации циркадных ритмов. Сон становится менее глубоким: увеличивается количество кратких пробуждений, возрастает доля поверхностных стадий сна, а переходы между фазами становятся более частыми и неровными.

С точки зрения нейрофизиологии такие изменения крайне важны. Сновидения возникают преимущественно в фазе быстрого сна (REM), однако их запоминание напрямую связано не с самой фазой, а с моментами пробуждения. Исследования показывают, что люди, которые часто помнят сны, имеют больше коротких пробуждений в течение ночи.

В работе французского ученого-нейробиолога Перрин Руби и соавторов, опубликованной в Frontiers Media, с использованием полисомнографии было показано, что люди, которые детально запоминают сны, проводят больше времени в состоянии внутрисонного бодрствования по сравнению с теми, кто почти не помнит сновидений. Иными словами, чем менее непрерывным становится сон, тем выше вероятность поймать сон в момент выхода из него.

Алкоголь

Алкоголь — один из ключевых факторов, влияющих на сон в новогодний период. Хотя он может облегчать засыпание, его общее воздействие на ночной сон считается неблагоприятным. Спиртное изменяет нормальную архитектуру сна, увеличивает количество пробуждений во второй половине ночи и снижает его восстановительную ценность.

Крупные обзоры и метаанализы, посвященные влиянию алкоголя на сон, показывают, что он способствует фрагментации сна и снижению его качества, особенно по мере метаболизации этанола в организме. Это означает, что человек может спать дольше по времени, но хуже по структуре.

Фрагментированный сон, как мы упоминали выше, увеличивает вероятность запоминания сновидений. Кроме того, алкоголь влияет на регуляцию эмоций и работу лимбической системы, что может усиливать эмоциональную окраску снов. В результате сны не только чаще запоминаются, но и воспринимаются как более тревожные, сюрреалистичные или насыщенные событиями.

Переедание

Новогодние праздники традиционно сопровождаются поздними ужинами, жирной пищей, большим количеством сладкого и необычными сочетаниями продуктов. Все это увеличивает нагрузку на пищеварительную систему в ночные часы. Физиологический дискомфорт — изжога, тяжесть, колебания уровня глюкозы — способен нарушать непрерывность сна, даже если человек этого не осознает.

Связь между качеством сна, телесными ощущениями и содержанием сновидений активно изучается. В опросных исследованиях показано, что люди чаще связывают тревожные, насыщенные или неприятные сны с ночным дискомфортом и определенными пищевыми факторами, особенно при пищевой чувствительности или нарушениях сна.

Важно подчеркнуть: речь идет не о прямой связи «определенная еда — конкретный сюжет сна», а о косвенном механизме. Физиологическое напряжение усиливает микропробуждения, а они, в свою очередь, делают сны более доступными для памяти и субъективно более яркими.

Свет в спальне

В пред - и посленовогодний период в спальне часто включено искусственное освещение — гирлянды, ночники, свечи. Постоянно работающие источники света создает так называемый «многосерийный сон»: чередование сна и краткого бодрствования. Для запоминания сновидений это почти идеальные условия.

Чтобы сон не исчез из памяти, мозгу необходимо краткое включение механизмов бодрствования. Даже несколько секунд внимания к реальности могут зафиксировать сон в долговременной памяти. Поэтому в праздники сны не столько становятся другими, сколько чаще сохраняются и вспоминаются в деталях.

Эмоциональное перенасыщение

Сны формируются из эмоционального и когнитивного материала предыдущих дней. Конец года и начало нового — период повышенной социальной активности, подведения итогов, ожиданий, поездок, встреч с родственниками, разговоров о прошлом и будущем. Это создает эмоциональную перегрузку и увеличение количества значимых впечатлений.

Нейробиологические модели сна предполагают, что во время сновидений мозг перерабатывает эмоционально значимую информацию, интегрируя ее с уже существующими воспоминаниями. Когда такого материала становится больше, возрастает вероятность сложных, многослойных и нелинейных сюжетов, которые после пробуждения воспринимаются как чрезмерно детальные или необычные.

