Смартфон Samsung Galaxy TriFold «прожил» меньше заявленного времени
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold прошел испытание на износ в рамках независимого теста, проведенного южнокорейскими блогерами. Устройство с двойным шарниром и трехсекционным дисплеем подвергли непрерывному открыванию и закрыванию в круглосуточном режиме, чтобы оценить реальный ресурс конструкции, сообщает 9to5Google.
Первые признаки износа шарнира появились после 61 тыс. циклов, после чего один из шарниров начал издавать посторонние звуки. Второй механизм продемонстрировал снижение жесткости примерно после 121 тыс. сгибаний. К отметке в 144 тыс. циклов оба шарнира заметно ослабли: смартфон продолжал раскладываться, однако перестал фиксироваться в полностью ровном положении. При этом дисплей сохранил работоспособность и не получил каких-либо повреждений.
Несмотря на то что итоговый показатель оказался ниже заявленных Samsung 200 тыс. циклов, проверка проходила в условиях, существенно превышающих обычную пользовательскую нагрузку. Блогеры непрерывно складывали и раскладывали смартфон, тогда как в реальности этот процесс не превышает в среднем 100 складываний в день.