Почему после Нового года часто накрывает тревога

Первые дни января многим кажутся странными: вроде бы наступила праздничная пора, а изнутри тем временем разъедает тревога. В клиническом смысле это не обязательно признак расстройства. Часто это предсказуемая реакция организма на определенные стимулы, о которых в этой статье расскажет «‎Рамблер».

1) Праздничный разгон и резкий спад

Новый год — это плотная череда событий: мы пытаемся закрыть все задачи по работе, судорожно выбираем подарки, бронируем места в заведениях или готовимся встречать гостей, видимся с друзьями и родственниками, танцуем — список можно продолжать бесконечно. Нервная система несколько суток работает в режиме повышенной готовности: вы чаще реагируете на стимулы, чаще переключаете внимание, хуже восстанавливаетесь. Когда праздневство заканчивается, организм не переключается мгновенно. На контрасте будни ощущаются пустыми, а внутри остается инерция возбуждения — и она легко превращается в тревогу, особенно если нет привычного расписания и опорных ритуалов.

2) Недостаток сна

Из-за праздников наш режим сна почти всегда сбивается. Новый год наступает лишь в полночь, и этот момент считается лишь началом вечеринки. Для тревожности это критично: исследования показывают, что даже кратковременная потеря сна способна заметно усилить симптомы тревоги на следующий день, потому что мозгу сложнее «гасить» реакцию страха и держать эмоции в пределах нормы. В экспериментальной работе Бена-Саймона и Уокера, опубликованной в PubMed Central, снижение качества/объема сна было связано с ростом тревоги, а восстановительный сон — с ее уменьшением.

Важно и то, что тревога из-за недостатка сна часто ощущается беспричинной: вы можете рационально понимать, что опасности нет, но тело ведет себя так, будто она есть. Отсюда типичный эффект: мысли «цепляются» за любые поводы (работа, деньги, отношения), потому что психике нужно объяснение физиологическому напряжению.

3) Похмельная тревога

Алкоголь — один из сильнейших депрессантов. Он всегда усиливает тревожность на следующий день — у кого-то больше, у кого-то меньше. Причина в нейрохимии: после периода седативного эффекта организм компенсаторно повышает возбуждение нервной системы. На этом фоне учащается сердцебиение, повышается чувствительность к шуму и свету, сон становится поверхностнее — а тревожность поднимается вместе с телесным дискомфортом. В исследовании Американской психологической ассоциации (APA) по связи алкоголя и тревожных состояний описывается этот механизм как часть цикла «временное облегчение → последующее усиление тревоги».

4) Беспокойство о финансах

Праздничные расходы нередко ведут к ощущению потери контроля, особенно если впереди платежи по кредитам/аренде жилья. Метаанализы показывают, что финансовая нестабильность и стресс из-за денег статистически связаны с более высоким уровнем тревоги и депрессивных симптомов. И это важно именно в контексте Нового года: тревожность здесь часто про базовую потребность в безопасности и предсказуемости.

5) Биоритмы и сезонные колебания

На посленовогоднее состояние также накладывается сезонный фактор: короткий световой день, меньше прогулок, больше времени в помещениях. Сезонные аффективные колебания описаны в научной литературе, а свежие обзоры по SAD (сезонному аффективному расстройству) показывают, что у части людей зимой заметно усиливаются депрессивные и тревожные симптомы, меняется сон и энергия.

6) Информационный шум

В праздники мы обычно больше сидим в соцсетях из-за появившегося свободного времени. Для тревожников это прямой путь к самосравнениям, из-за которых часто рождается чувство неполноценности и недостаточности — у одних наряды были лучше, у других — стол богаче, а третьи вообще встретили праздник на Мальдивах. Систематические обзоры по психическому эффекту соцсетей регулярно описывают связи между интенсивным использованием, социальным сравнением и симптомами тревоги у части пользователей (особенно при уязвимости к руминациям).

Что делать, чтобы стало легче?

Как можно скорее вернитесь к нормальному режиму сна: ложитесь и просыпайтесь в одно и тоже время. Добавьте в жизнь физической активности, и неважно, что это будет: спортзал, йога или прогулки на свежем воздухе. Откажитесь от алкоголя и кофе: они усиливают тревогу. Сбалансируйте рацион питания: не переедайте перед сном, майонезные салаты комбинируйте с полезными овощными. Сделайте финансовый учет: посчитайте, сколько потратили, сколько осталось и решите, как рационально распределить деньги, чтобы спокойно дожить месяц без спонтанных покупок. Не давите на себя психологически: дайте себе время отдохнуть, не подгоняя себя с «завтрашнего» дня немедленно начать новую жизнь. Меньше пользуйтесь гаджетами: сократите количество часов, которые проводите в соцсетях.

Если тревога не прошла за несколько недель и даже не уменьшилась, если она усиливается до панических атак, мешает есть/спать/работать — это уже веский повод обсудить состояние со специалистом. Не бойтесь обращаться за помощью — нормально искать поддержку, когда психика и организм перестают справляться.

