iPhone частично будут выпускать в США

Корпорация Apple решила производить некоторые детали для iPhone на родине. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Источники медиа выяснили, что Apple договорилась с Samsung, что та начнет производить датчики для камеры iPhone 18 на заводе в Техасе. У Samsung есть завод в городе Остин, линию для производства деталей для камеры смартфонов Apple запустят в марте 2026 года.

В материале говорится, что в настоящий момент единственным поставщиком модулей камеры для iPhone является Sony. Фирма производит их в Японии и поставляет партнеру через TSMC.

Новые датчики будут предназначены для базового смартфона iPhone 18, релиз которого состоится в начале 2027 года. Samsung будет производить сенсоры камеры с трехслойной конструкцией, которая обеспечивает более высокую плотность пикселей и улучшенную производительность при слабом освещении. Уточняется, что этот производственный процесс ранее не применялся в коммерческих масштабах.

В начале декабря стало известно, что корпорации Intel снова будет производить для Apple процессоры — речь идет о чипах младшей серии M. По словам авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, тем самым Apple продемонстрирует администрации президента США Дональда Трампа, что часть ее продукции выпускается в США.