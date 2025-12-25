Более 100 новых лун обнаружены в Солнечной системе в 2025 году

В 2025 году астрономы нашли более 100 новых спутников в Солнечной системе, из которых 128 были обнаружены только у Сатурна.

© NASA

За последний год астрономы обнаружили более 100 новых лун в Солнечной системе, передает New Scientist.

Исследователи нашли одну новую луну у Урана и сотни спутников у Сатурна, причем всего у Сатурна теперь зарегистрировано 274 луны.

В марте команда под руководством Эдварда Эштона из Академии Синика на Тайване проанализировала множество изображений, снятых на телескопе Canada-France-Hawaii на Гавайях. Собрав сотни часов наблюдений и наложив кадры друг на друга, ученые смогли выявить те объекты, которые слишком тусклы для обнаружения обычными методами.

Каталогизация новых лун позволит ученым глубже понять процессы формирования планет в Солнечной системе. Исследователи отмечают, что возможно, еще многие спутники остаются неоткрытыми, и поиск будет продолжен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подтвердило, что у Земли теперь две луны и это состояние сохранится как минимум до 2083 года.

Новую «квазилуну» ранее обнаружили на околоземной орбите.