Microsoft закрыла один из самых старых способов активации Windows

Microsoft окончательно закрыла один из самых старых способов активации своего софта — по телефону. Теперь при попытке активировать Windows или другие продукты компании через автоматическую телефонную систему пользователи слышат лишь голосовое сообщение с рекомендацией перейти на сайт aka[.]ms/aoh и завершить процедуру онлайн.

Раньше у Windows было два официальных пути активации: через интернет или по телефону.

Второй вариант появился ещё в 2001 году, одновременно с выходом Windows XP, и долгое время считался удобной альтернативой — особенно для компьютеров без стабильного доступа к Сети. Пользователю нужно было продиктовать системе ID установки, получить в ответ ID подтверждения и вручную ввести его в систему.

Теперь этот сценарий ушёл в историю, пишет BobPony. Изменения вступили в силу совсем недавно: ещё несколько месяцев назад телефонная активация Windows 11 продолжала работать во многих странах. В России, впрочем, этот способ перестал быть доступен ещё в марте 2022 года.

Закрытие телефонной активации логично укладывается в общий курс Microsoft на ужесточение контроля за лицензированием. Ранее Microsoft окончательно заблокировала офлайн-активацию Windows через KMS38.

В этом месяце мы также сообщали, что Microsoft усложнила отказ от Windows 11 для пользователей Windows 10. На компьютерах кнопка «Приостановить обновления на 7 дней» просто становится неактивной — серой и некликабельной.

Зато Microsoft заметно прокачала приложение Link to Windows для Android. Начиная с версии 1.25102.140.0, смартфон теперь может не просто «дружить» с Windows 11, а реально управлять компьютером — от блокировки устройства до передачи файлов и содержимого буфера обмена.