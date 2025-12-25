Сбер подтвердил безопасность биометрических сервисов на госуровне

Сбер первым в России получил полный комплект заключения регуляторов, подтверждающих надежный уровень защиты биометрических сервисов «Оплата улыбкой» и биометрической системы и контроля управления доступом в здания на государственном уровне, сообщает ТАСС.

© Сбер

Безопасность биоэквайринга и биометрического доступа подтвердило заключения Федеральной службы безопасности РФ.

«Заключение ФСБ России является дополнением к полученному ранее аттестату соответствия требованиям защиты ФСТЭК России, что свидетельствует о соответствующем закону уровне безопасности хранения и обработки данных в биометрической системе банка», — говорится в сообщении Сбера.

По словам генерального директора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского, новая законодательная база существенно трансформировала российский рынок биометрических систем.

«Подобная оценка и как результат заключение ФСБ России позволяет гарантировать, что биометрия действительно надежно защищена отечественной криптографией. Такая надежная защита биометрии и создает доверие рынка к биометрии и соответствующим аккредитованным биометрическим сервисам аутентификации», — сказал он.

С ним согласился инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.