Археологи раскрыли тайны кокэльской культуры в Туве

Открытие проливает свет на историю народов Внутренней Азии

© ЦСА ИИМК РАН

Петербургские археологи сделали значимое открытие во время раскопок на юге Сибири. В Туве, исследуя скифский курган Туннуг-1, ученые из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружили следы кокэльской культуры, которая существовала в III–IV веках нашей эры.

О находке рассказал начальник экспедиции Тимур Садыков. Кокэльцы поселились на окраине древнего кургана спустя много лет после скифов и создали там свое кладбище. За несколько полевых сезонов исследователи вскрыли около ста погребений, что позволило получить новые данные о жизни этого общества.

Ученые выяснили, что кокэльцы умели обрабатывать железо, создавая из него даже небольшие ритуальные предметы. Они жили небольшими группами без четкой социальной иерархии и сочетали скотоводство с земледелием.

Результатом многолетней работы стала коллективная монография, которая вышла в свет в этом году. В научном труде обобщены уникальные данные о кокэльском некрополе, и он значительно обогащает знания об истории Евразии.