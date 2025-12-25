С космодрома Восточный запустят 52 спутника

На ракете-носителе "Союз-2.1б" будут запущены 52 аппарата с космодрома Восточный, включая спутники "Аист-2Т" для стереосъемки Земли.

Об этом сообщили в Роскосмосе.

"С космодрома Восточный на орбиту запустят 52 спутника, включая аппараты "Аист-2Т" №1 и №2, разработанные и изготовленные в РКЦ "Прогресс", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале госкорпорации.

Спутники "Аист-2Т" созданы на базе аппарата "Аист-2Д". В отличие от своего предшественника, новые аппараты оснащены двигательной установкой для коррекции орбиты, имеют более долгий срок службы и быстрее передают информацию.

Аппараты "Аист-2Т" созданы для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Два таких спутника смогут создавать цифровые модели местности и следить за чрезвычайными ситуациями.