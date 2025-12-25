Представлен дешевый компьютер в виде «флешки»

Azulle представила ультракомпактный мини‑ПК Access Arm, выполненный в формате HDMI‑стика. Устройство подключается напрямую к телевизору или монитору через HDMI и ориентировано на сценарии, где важны минимальные габариты при сохранении базовой функциональности, сообщает портал Liliputing.

© Azulle

За производительность устройства отвечает мобильный чип Rockchip RK3576 со встроенной графикой Mali‑G52 MC3 и модулем NPU производительностью до 6 TOPS. Mini‑ПК предлагается в двух конфигурациях: с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ с возможностью расширения памяти за счет карты microSD.

В наборе коммуникаций заявлены Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, проводной Ethernet, а также USB 3.1, USB 2.0, HDMI 2.1, USB Type-C для питания и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Производитель также указывает поддержку HDMI-CEC. Устройство поставляется с предустановленным Linux-дистрибутивом Ubuntu.

В США базовая версия 4/64 ГБ оценена в $120 (около 9,4 тыс. руб.), а модификация 8/128 ГБ — в $150 (около 11,7 тыс. руб.).