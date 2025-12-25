Китайские ученые установили рекорд по разгону вакуумного поезда

Китайские инженеры провели успешные испытания по разгону многотонной вагон-платформы на электромагнитной тяге до 700 км/ч, результат был достигнут всего за две секунды. Таким образом ученые установили мировой рекорд для таких конструкций, передает Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что испытания проходили на 400-метровой линии, платформа на магнитной подушке ускорилась до указанного уровня, после чего остановилась.

Разработкой технологии в сфере магнитной левитации занимались на протяжении 10 лет специалисты Оборонного научно-технического университета, который находится в городе Чанша провинции Хунань.

По данным телеканала, результаты испытаний открывают новые возможности для развития вакуумного транспорта на электромагнитной тяге. Известно, что современные поезда в Китае способны достигать скорости в 350 км/ч.

Эта система является аналогичной проекту Илона Маска Hyperloop, согласно которому поезда не едут по рельсам, а буквально парят в вакуумных тоннелях. При этом Hyperloop так и не был полноценно реализован ни в одной стране мира.