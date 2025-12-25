В КНР ученые за две секунды разогнали платформу на магнитной тяге до 700 км/ч

Новый мировой рекорд установили китайские инженеры — они успешно разогнали вагон-платформу на электромагнитной тяге до 700 км/ч всего за две секунды.

Об этом проинформировало Центральное телевидение Китая. Отмечается, что платформа разогналась до 700 км/ч на испытательной линии протяжённостью 400 м. Затем она остановилась.

В сообщении, текст которого приводит ТАСС, отмечается, что разработчиками технологии выступили специалисты Оборонного научно-технического университета в городе Чанша в центре Китая.

