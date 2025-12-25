Нейросеть корпорации Apple будут тестировать с помощью запрещенных вопросов, чтобы допустить ее работу в Китае. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

© Лента.ру

Apple анонсировала функции искусственного интеллекта (ИИ) в своих устройствах еще в 2024 году, однако компания не смогла запустить работу нейросети во многих регионах — в том числе, в Китае. Источники издания рассказали, что для того, чтобы разрешить работу ИИ от Apple, китайские власти будут проверять ее с помощью 2000 вопросов.

Авторы объяснили, что таким образом в регионе тестируют каждую модель ИИ. Нейросети зададут 2000 вопросов, связанных с запрещенными для Китая темами. Если чат-бот откажется отвечать хотя бы на 95 процентов из них, то получит одобрение властей. В материале говорится, что каждая работающая в Китае ИИ-модель должна соответствовать цензуре.

Подобные тесты будут проводить минимум раз в месяц. По словам журналистов WSJ, китайские власти хотят «усидеть на двух стульях»: сделать свои ИИ-модели самыми мощными в мире, но заставить игнорировать ответы на вопросы, которые не нравятся официальному Пекину.

В начале декабря издание Financial Times сообщило, что производители смартфонов в Китае начали активнее рекламировать ИИ-функции. По словам журналистов, таким образом они хотят выставить себя в выгодном свете на фоне Apple.