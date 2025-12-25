Камеры Honor 500 Pro и Oppo Find X9 сравнили

Эксперт YouTube-канала HansTechTalk продемонстрировал, как снимают фото и видео в разных условиях смартфоны Oppo Find X9 и Honor 500 Pro.

© YouTube/HansTechTalk

При съёмке портретов на основную камеру у Oppo Find X9 получаются более естественные цвета кожи. Honor 500 Pro, в свою очередь, сильно обрабатывает снимки, и изображения у него выглядят менее реалистичными.

На селфи-фото у Oppo больше деталей, более естественный тон кожи, а Honor опять же интенсивно обрабатывает снимки.

Видео в 4К в помещении более реалистичным получается у Oppo. Honor при этом высветляет картинку. В ночное время Oppo Find X9 тоже выдаёт лучшие результаты в видеосъёмке.

Ночные фото с основного сенсора у Oppo получаются более яркими и с лучшей общей видимостью. В то же время Honor теряет детализацию в тёмных областях, имеет проблемы с балансом между светлыми и тёмными участками снимка. У Oppо также нет пересветов по сравнению с Honor.

Фотографии с использованием зума гораздо лучше получаются у Oppo. Примеры вы можете увидеть выше на скриншотах.

При съёмке на ультраширик ночью оба смартфона показали себя на примерно одинаковом уровне.

В дневное время результаты тоже получились удивительно близкими. Всё сводится только к личным предпочтениям.