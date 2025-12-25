Упавший с орбиты спутник Starlink попал на фото

Компания Vantor сфотографировала падающий спутник Starlink. На это обратило внимание издание Space.

19 декабря стало известно, что один из спутников Starlink попал в аномальную ситуацию и потерял управление. Позже выяснилось, что SpaceX обратилась к компании Vantor с просьбой сделать снимок поврежденного оборудования. Vantor удалось зафиксировать падающий с орбиты спутник компании Илона Маска с помощью своего аппарата WorldView-3.

«Наша команда воспользовалась расширенными возможностями технологии получения изображений вне Земли», — заявил представитель Ventor Тодд Сурдей.

Спутнику удалось снять поврежденное оборудование Starlink на расстоянии около 250 километров, когда тот пролетал над Аляской.

В материале говорится, что на основе фотографии в SpaceX смогли оценить состояние спутника.

«Дополнительные данные свидетельствуют о наличии небольшого количества отслеживаемых обломков», — заметил представитель Starlink Майкл Николлс.

Позже в SpaceX подчеркнули, что падающий спутник не представляет опасности для Международной космической станции (МКС). Он должен войти в атмосферу Земли и разрушиться.

