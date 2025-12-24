Ученые опровергли общеизвестный факт о человеке

Нейробиологи опровергли общеизвестный факт о человеческих органах чувств. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на The Conversation.

В статье говорится, что на самом деле человек располагает не пятью органами чувств, а более 22-33 различными системами. Таким образом, человеческое восприятие устроено сложнее, чем принято считать — почти весь человеческий опыт является мультисенсорным, из-за чего сигналы из разных органов чувств на самом деле работают сообща, создавая единую картину мира.

При этом ученые добавляют, что у человека есть целый ряд чувств, значение которых часто недооценивается. К примеру, проприоцепция позволяет осознавать положение рук и ног, а равновесие формируется благодаря общей работе вестибулярного аппарата, зрения и мышц. Однако есть и еще более тонкие формы восприятия — чувство владения телом или ощущение активности при движении.

В свою очередь, привычные пять органов чувств на самом деле являются обобщенными и тоже состоят из ряда различных систем. К примеру, осязание включает в себя чувство боли, температуры, зуда и давления, а вкус это и вкусовые рецепторы и обоняние и тактильные ощущения во рту.