Ученые из США представили концепцию строительства лунного космодрома

В журнале Acta Astronautica американские ученые представили концепцию строительства лунного космодрома, использующего плиты, изготовленные из реголита. Ключевой проблемой является обеспечение исключительной прочности этих плит, учитывая ограниченные знания о свойствах строительных материалов в лунных условиях.

© Московский Комсомолец

В отличие от миссий «Аполлон», которые приземлялись на не подготовленную поверхность, для долговременных лунных баз это не подходит, так как пыль и обломки, поднимаемые во время посадки, могут нанести ущерб оборудованию. Исследователи определили параметры посадочной площадки для космических кораблей массой до 50 тонн (например, Blue Moon), что эквивалентно примерно 7,5 тоннам на Луне. Площадка должна быть устойчива к высоким температурам реактивных двигателей (до 3400°C) и значительным колебаниям температуры, при этом процесс строительства должен исключать использование традиционной стальной арматуры.